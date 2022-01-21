Van'da fuhuş operasyonu... Ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi - Haberler
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Van'da fuhuş operasyonu... Ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da fuhuş operasyonu... Ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildiVAN Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, aramalarda ise ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da fuhuş operasyonu... Ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi

VAN Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, aramalarda ise ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren iki masaj salonuna gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; iş yerlerinde yapılan aramada ampul görünümlü gizli kamera ele geçirilmiştir. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini etmek suçundan 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmış olup 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Van'da fuhuş operasyonu... Ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi

Van'da fuhuş operasyonu... Ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi

Van'da fuhuş operasyonu... Ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

fuhuş operasyonu, Polis, Kamu, Van, 3. Sayfa, Haber

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