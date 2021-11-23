Van'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
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Van'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanmış olup 1 şahıs

'fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini etmek' suçundan adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Van'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Van'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

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