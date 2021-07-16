Son dakika haberi! VAN'DA, FIRTINADA MİNARENİN SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberi! VAN'DA, FIRTINADA MİNARENİN SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... VAN'da, dün yağmur ve fırtına etkili olurken, cami minaresinin sallandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

VAN'da, dün yağmur ve fırtına etkili olurken, cami minaresinin sallandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kentte dün etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde meydana gelen sel, hasara yol açtı. Fırtınada Van Gölü'nde gezi teknesinin karaya oturduğu ve 30'dan fazla kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı bölgede, bugün de aralıklarla yağış etkili oluyor. Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde ise dün fırtına nedeniyle cami minaresinin sallandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde minarenin, deprem olmuş gibi sallandığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)-

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haberi! VAN'DA, FIRTINADA MİNARENİN SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi! VAN'DA, FIRTINADA MİNARENİN SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi! VAN'DA, FIRTINADA MİNARENİN SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi! VAN'DA, FIRTINADA MİNARENİN SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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