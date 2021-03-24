Van'da fırtına etkili oldu

Van'ın merkez Edremit ve Bahçesaray ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçururken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan dolayı Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bazı evleri sular altına kalırken, Edremit ve Bahçesaray ilçelerinde ise fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazı billboardlar yere devrildi. Van Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, dün akşam etkili olan yağmur sonrası su baskınları yaşanan bölgelerde gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarını yürüttü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı