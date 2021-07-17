Van'da "Fidanlık-İskele Sahil Yolu Projesi" çalışmaları devam ediyor
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Van'da "Fidanlık-İskele Sahil Yolu Projesi" çalışmaları devam ediyor

Van'da 'Fidanlık-İskele Sahil Yolu Projesi' çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesinin vatandaşları sahille buluşturacak, "Fidanlık-İskele Sahil Yolu Projesi" çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin vatandaşları sahille buluşturacak, "Fidanlık-İskele Sahil Yolu Projesi" çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin idari işgücü ile yapılan Fidanlık-İskele Sahil Yolu Projesi, üç merkez ilçeyi sahilde buluşturmayı hedefliyor.

Edremit'te bulunan Fidanlık Sahil Parkı ile Tuşba'da bulunan Yaşar Kemal Parkı arasındaki sahil boyu yapılacak olan 5 kilometrelik kısımda 30 metre genişliğinde araç yolu, bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş yolları yer alacak.

Fidanlık Sahil Parkı'nda başlayarak, yaklaşık olarak 2 kilometrelik kısmının altyapı ve stabilizesi tamamlanan projenin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tarihi Van Kalesi'nin batı kısmında seyrine doyumsuz bir manzara sunan proje, ayrıca sahil boyu farklı araç kapasitelerinde otopark, dinlenme alanları ve birçok farklı yapıyla bütünleşik bir rekreasyon alanı şeklinde tasarlandı.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte İpekyolu ve Eski Kale Yolu Caddesi gibi bağlantı yollarla da birleştirilerek sahil yolu kent trafiğini rahatlatacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, daha sonra mahalle sakinleri ile görüşerek taleplerini dinledi.

Vali Bilmez'e ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve Başkan Danışmanı Sinan Hakan'da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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