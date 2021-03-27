Van'da fidan dikimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da fidan dikimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da fidan dikimi

Kızılay Van Başkanlığı, Orman Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi

Kızılay Van Başkanlığı, Orman Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

Kızılay Van Şube Başkanlığı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muradiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, ortaklaşa 70 sedir fidanını toprakla buluşturdu. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde oluşturulan alana fidanlar dikilerek ilk su verildi. Fidan dikme programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla ve Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Muradiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Çilingir Yeltekin. Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ertosun, Muradiye Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, idari personeli ve Kızılay gönüllüsü gençler de katıldı. - VAN

Van'da fidan dikimi
Van'da fidan dikimi
Van'da fidan dikimi
Van'da fidan dikimi
Van'da fidan dikimi
Van'da fidan dikimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Erkan Kandemir Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da fidan dikimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 17:57:51. #1.16#
title