Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat/iltisak içerisinde bulunduklarına dair haklarında bilgi/belge ve adliye mahrem imamlarıyla irtibat/iltisakının bulunduğu tespit edilen 10 aktif zabit katibi, infaz koruma memuru, teknisyen ve 1 KHK ile ihraç zabit katibine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 Haziran 2020 günü Van merkezli Şanlıurfa, Hatay, Ağrı ve Siirt illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA