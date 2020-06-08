Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
08.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:29

Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat/iltisak içerisinde bulunduklarına dair haklarında bilgi/belge ve adliye mahrem imamlarıyla irtibat/iltisakının bulunduğu tespit edilen 10 aktif zabit katibi, infaz koruma memuru, teknisyen ve 1 KHK ile ihraç zabit katibine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 Haziran 2020 günü Van merkezli Şanlıurfa, Hatay, Ağrı ve Siirt illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek Haber
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Zülfü Demirbağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:32:36. #1.15#
title