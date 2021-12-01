Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

VAN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

VAN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen, farklı soruşturmalarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadelerinde isimleri geçen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere 24- 30 Kasım tarihleri arasında baskınlar yaparak 25 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

 FETÖ'nün jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

 Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title