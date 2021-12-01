Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
VAN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.
VAN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen, farklı soruşturmalarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadelerinde isimleri geçen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere 24- 30 Kasım tarihleri arasında baskınlar yaparak 25 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri