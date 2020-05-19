Van'da felç geçiren yaşlı kadın inme merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu
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Van'da felç geçiren yaşlı kadın inme merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu

Van'da, 67 yaşındaki felçli kadın, beyni besleyen ana damardaki tıkanıklığın "mekanik trombektomi" yöntemiyle açılması sonucu sağlığına kavuştu.

Van'da felç geçiren yaşlı kadın inme merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu
19.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:14

Van'da, 67 yaşındaki felçli kadın, beyni besleyen ana damardaki tıkanıklığın "mekanik trombektomi" yöntemiyle açılması sonucu sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan Nafiya Yurdagül, bir hafta önce konuşamama, sol kol ve bacakta güçsüzlük rahatsızlığıyla kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi İnme Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yurdagül'ün muayenesinde, felç geçirdiği ve beynin büyük bir damarında tıkanma tespit edildi.

Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Girişimsel Nörolog Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu ve Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akdeniz, "mekanik trombektomi" yöntemiyle beyinde oluşan damar tıkanıklığını ortadan kaldırılarak Yurdagül'ün hayata tutunmasını sağladı.

"Mekanik trombektomi"de, kasıktan girilen küçük bir iğne ve katater ile beyinde tıkalı olan ana damara ulaşılarak, stent yardımıyla pıhtı çıkarılıyor ve söz konusu damar tekrar işler hale getiriliyor.

"Hasta anjiyo masasındayken tekrar konuşmaya başladığını gördük"

Doç. Dr. Milanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, inmenin, beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu kanamaya bağlı gelişen ve beyin hücrelerinin hasarlanıp geri dönüşümsüz olarak fonksiyonlarını kaybetmesi olarak tanımlandığını söyledi.

İnme merkezine konuşamama, sol kol ve bacakta güçsüzlük rahatsızlığıyla başvuran, Yurdagül'ün beyninin sağ ana damarında tıkanıklığın olduğunu belirten Milanlıoğlu, şu bilgileri verdi:

"67 yaşındaki hastamıza intravenöz trombolitik tedavi almasına rağmen şikayetlerinde hiçbir düzelme olmaması nedeniyle anjiyografik yöntemle pıhtının çıkarılma tedavisini uyguladık. Yarım saat süren başarılı bir müdahaleyle hasta daha anjiyo masasındayken sol kol ve bacağındaki güçsüzlüğünün tam düzeldiğini, tekrar konuşmaya başladığını gördük. 5 gün sonra hastamızı tamamen iyileşmiş olarak taburcu ediyoruz."

- "Sol tarafı felç olan hasta tamamen normale döndü"

Dr. Öğr. Üyesi Akdeniz ise sol tarafında felç olan hastanın beyninde bir damarda tıkanma tespit ettiklerini belirterek, "Çok hızlı bir şekilde hastaya, anjiyo laboratuvarında, 30 dakika içinde kasıktan girilerek pıhtı çıkarma işlemi yapıldı. Sol tarafı felç olan hasta tamamen normale döndü. Hastanın sağlık durumu iyi." bilgisini verdi.

- "Acil müdahale gerektiren bir hastalık"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'nun Van ve bölge için çok önemli olan inme merkezinin kuruluş aşamasını gerçekleştirdiğini aktardı.

Felç geçiren hastaların hızlı bir şekilde en yakın inme tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Şevli, "İnme, kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren bir hastalık. Hastaların inme merkezlerine ulaştırılması hayati bir öneme sahiptir. İnme merkezinin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hastane Başhekim Ümit Haluk İliklerden, riskli bir operasyonu hastanede başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bölgede birçok merkezde yapılamayan operasyonları hastanemizde gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz kentteki hastalar gibi bölgenin de umudu olmaya devam ediyor." dedi.

İnme merkezinde tedavi gören Nafiya Yurdagül de hastanede yapılan ilk müdahale sayesinde hayata tutunduğunu anlatarak, "Rahatsızlığımı fark eden ailem beni hemen YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine getirdi. Vücudumun yarısını hissetmiyor ve konuşamıyordum. Hastanede gözlerimi açtıktan sonra tamamen vücudumu kullanabildiğimi fark ettim. Allah doktorlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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