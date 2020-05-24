Van'da fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı
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Van'da fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı

Van'ın Erciş ilçesine öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini ulaştırdı.

Van'da fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı
24.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:24

Van'ın Erciş ilçesine öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini ulaştırdı.

İlçede görevli 9 öğretmen, öğrencilerin evde eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 400 kitap, 600 oyuncak, bayram çikolatası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan 1000 hediye paketi hazırladı.

Bayram tatilinde öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenler, hem öğrencileriyle bayramlaştı hem de hazırladıkları paketleri teslim etti.

Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, Kovid-19 nedeniyle devletin bir takım kararlar aldığını, bu kapsamda okullarda eğitime ara verildiğini anımsattı.

Bakanlığın başlattığı uzaktan eğitim uygulamasıyla öğrencilerin evlerinde derslerine devam ettiğini aktaran İşler, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak canlı sınıflar oluşturarak öğrencilerimizin evlerine konuk olduk. Onların gönüllerine dokunabilmek, bayramda coşku ve sevinçlerini artırmak adına öğretmenlerimiz bir kampanya başlattı. Bu bayramın hatıralarında kalması için hediyeler hazırladık ve evlerine giderek teslim ettik. Bayram süresince öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin, öğrencilerimizin ve camiamızın bayramını kutluyorum."

Öğretmen Cihat Albayrak ise her yıl "Kitap Bayramı" sloganıyla öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler hazırladıklarını dile getirerek, "Bu yıl biraz daha anlamlı oldu. 1000 hediye paketi hazırladık ve öğrencilerimize dağıtımını yapıyoruz. Çocuklarımız bu bayram dışarı çıkamadı ama biz 'iyi bayramlar' diyerek kapılarını çalıp onları mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Diğer öğretmenler de öğrencilerle bir araya gelerek hasret giderdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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