Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralıVAN - Van'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

30.10.2019 16:32
Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

VAN - Van'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç şarampole yuvarlanırken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.