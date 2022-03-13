Van'da farklı suçlardan aranan 79 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Van'da farklı suçlardan aranan 79 kişi hakkında işlem yapıldı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da farklı suçlardan aranan 79 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 4-11 Mart'ta 38 farklı suçtan haklarında arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Polis, Kamu, Van, Güncel, Haberler

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