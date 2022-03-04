Van'da farklı suçlardan aranan 74 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Van'da farklı suçlardan aranan 74 kişi hakkında işlem yapıldı

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da farklı suçlardan aranan 74 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 74 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 74 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 25 Şubat ile 3 Mart'ta çeşitli suçlarda aranması olduğu tespit edilen 74 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Polis, Kamu, Van, Güncel, Haberler

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