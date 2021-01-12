Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

12.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:38
Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Van'da evlilik vaadiyle üç kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van'da evlilik vaadiyle üç kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde gerçekleşen "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşturulan ekip, şüphelilerin eşkalinin belirlenmesi için bölgedeki 12 güvenlik kamerasından olayların öncesi ve sonrasına ait 90 saatlik görüntü kaydını inceledi.

Çalışmalar sonucunda evlilik vaadiyle 3 kişiyi dolandırarak 120 bin 600 lira ile ziynet eşyalarını alanların G.S, M.Ş.Y, D.Y. ve ÇÖ. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden Ç.Ö. serbest bırakıldı, G.S, M.Ş.Y, D.Y. ise sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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