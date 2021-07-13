Van'da "Evlilik Okulu"nu bitirenlere hediye verildi

Van'ın Gürpınar Belediyesince "Güçlü aile, güçlü Gürpınar" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "evlilik okulu"nda eğitimini tamamlayan 47 çifte çeyizlik hediyeleri verildi.

Van'ın Gürpınar Belediyesince "Güçlü aile, güçlü Gürpınar" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "evlilik okulu"nda eğitimini tamamlayan 47 çifte çeyizlik hediyeleri verildi.

Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında okulda verilen eğitimlere katılan yeni çiftler ile 3 yıl içinde evlenecek adaylara, mutlu bir yuvanın ipuçları anlatıldı.

Eğitimleri tamamlayan çiftlere sertifika, beyaz eşya ve çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, toplumun temelini ailenin oluşturduğunu söyledi.

Son zamanlarda artan boşanmaların toplumda hasara yol açtığını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Ailenin önemini tekrar ortaya koymak amacıyla 2020'de evlilik okulu eğitimlerini vermeye başladık. Eğitimlerde insanların doğru bilgilerle hayatlarını birleştirmelerini amaçlıyoruz. Başta iletişim olmak üzere birçok alanda eğitimler verdik. Mutlu aile, huzurlu bir toplumu oluşturmayı amaçlıyoruz. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuz da o kadar güçlü olur. Bu düşünceyle bilgilendirme eğitimimizi her yıl artırarak devam ettireceğiz. Eğitimlerde desteklerini esirgemeyen başta İl Müftülüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, psikolog ve aile danışmanlarımıza teşekkür ediyorum."

Hem gönül belediyeciliği hem de sosyal belediyecilikte önemli projeleri imza attıklarını aktaran Tanış, "Toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Her yönüyle gelişen ve değişen bir Gürpınar için en güzelini yapmanın gayreti içerisindeyiz. İlçemizi 1 milyon metrekare parke taşıyla buluşturuyoruz. Açtığımız fabrikada birçok gencimize yeni iş alanı oluşturduk. İlçemiz kalkınma, üretim ve gelişim ile anılıyor." diye konuştu.

Programa, İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Nizamettin Mutlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan