Van'da "Evlilik Okulu"nu bitirenlere hediye verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da "Evlilik Okulu"nu bitirenlere hediye verildi

Van'da 'Evlilik Okulu'nu bitirenlere hediye verildi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediyesince "Güçlü aile, güçlü Gürpınar" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "evlilik okulu"nda eğitimini tamamlayan 47 çifte çeyizlik hediyeleri verildi.

Van'ın Gürpınar Belediyesince "Güçlü aile, güçlü Gürpınar" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "evlilik okulu"nda eğitimini tamamlayan 47 çifte çeyizlik hediyeleri verildi.

Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında okulda verilen eğitimlere katılan yeni çiftler ile 3 yıl içinde evlenecek adaylara, mutlu bir yuvanın ipuçları anlatıldı.

Eğitimleri tamamlayan çiftlere sertifika, beyaz eşya ve çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, toplumun temelini ailenin oluşturduğunu söyledi.

Son zamanlarda artan boşanmaların toplumda hasara yol açtığını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Ailenin önemini tekrar ortaya koymak amacıyla 2020'de evlilik okulu eğitimlerini vermeye başladık. Eğitimlerde insanların doğru bilgilerle hayatlarını birleştirmelerini amaçlıyoruz. Başta iletişim olmak üzere birçok alanda eğitimler verdik. Mutlu aile, huzurlu bir toplumu oluşturmayı amaçlıyoruz. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuz da o kadar güçlü olur. Bu düşünceyle bilgilendirme eğitimimizi her yıl artırarak devam ettireceğiz. Eğitimlerde desteklerini esirgemeyen başta İl Müftülüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, psikolog ve aile danışmanlarımıza teşekkür ediyorum."

Hem gönül belediyeciliği hem de sosyal belediyecilikte önemli projeleri imza attıklarını aktaran Tanış, "Toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Her yönüyle gelişen ve değişen bir Gürpınar için en güzelini yapmanın gayreti içerisindeyiz. İlçemizi 1 milyon metrekare parke taşıyla buluşturuyoruz. Açtığımız fabrikada birçok gencimize yeni iş alanı oluşturduk. İlçemiz kalkınma, üretim ve gelişim ile anılıyor." diye konuştu.

Programa, İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Nizamettin Mutlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Sertab Erener
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da "Evlilik Okulu"nu bitirenlere hediye verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:34:17. #1.14#

title