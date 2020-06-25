Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı
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Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasarın en çok yaşandığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar deprem anını anlattı.

Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı
25.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:20

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasarın en çok yaşandığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar deprem anını anlattı.

İl merkezine 106 kilometre mesafede bulunan 152 haneli Elaçmaz Mahallesi'nde depremin etkisiyle bazı evlerde hasar oluşurken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Depremle bağlantılı olarak 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kırsal mahallede vatandaşlar, AA muhabirine, deprem anını anlattı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Evleri ağır hasar gören vatandaşlardan Şahin Çelik, depremde büyük korku yaşadıklarını ve tüm mahalle halkının dışarı kaçtığını söyledi.

Depremin etkisiyle evlerinin büyük kısmının yıkıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Deprem anında hepimiz evdeydik. Büyük panikle ne olduğunu anlamadan dışarı kaçtık. O esnada kardeşim kaçarken ayağını kırdı. İki katlı evimiz büyük hasar gördü. Tüm eşyalarımız içeride kaldı. Çok şükür can kaybımız yok. Cana gelen mala gelsin."

Ercan Çelik de "Deprem anında dışarıdaydık. Çok büyük bir sarsıntı oldu. O panikle herkes dışarı kaçtı. Köyde birçok evde hasar oluştu. Evlerde derin çatlaklar oluştu. Yine deprem olur diye evlerimize giremiyoruz." dedi.

Evinde ailesiyle yemekteyken depreme yakalanan Reşat Gündoğdu da depremi şiddetli bir şekilde yaşadıklarını ifade etti.

Depremin ardından köyde bir toz bulutu oluştuğunu ifade eden Gündoğdu, "Ahırlarda hayvanların bulunmaması büyük şans. Çünkü birçok ahır hasar gördü. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri köyde. Evleri hasar görenler için çadırlar istendi. Yine yemek dağıtılacak. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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