Van'da evlerden hırsızlık yapan 2 kardeş, 450 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
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Van'da evlerden hırsızlık yapan 2 kardeş, 450 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

25.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:05
Van'da evlerden hırsızlık yapan 2 kardeş, 450 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Van'da 9 evde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kardeş, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Van'da 9 evde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kardeş, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerde bir ayda, balkon kapılarını tornavidayla açarak girdikleri 9 evden, ziynet eşyaları ve elektronik ürünleri çalanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan ekip, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için olayların yaşandığı Hafiziye, Bahçıvan ve Vali Mithat Bey mahallelerinde güvenlik kameralarının olay öncesi ve sonrasındaki 450 saatlik kaydını inceledi.

Çalışmalar sonucu eşkalleri belirlenen kardeşler M.O. ve O.O. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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