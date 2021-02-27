Van'da "evlat nöbeti" başlatan ailelerden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

Van'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, çocuklarına, teslim olmaları ve devletin şefkatine sığınmaları çağrısı yaptı.

Van'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, çocuklarına, teslim olmaları ve devletin şefkatine sığınmaları çağrısı yaptı.

Çocuklarının, bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, evlatları kandırılan tüm ailelere umut oldu.

Daha önce Diyarbakır'a giderek evlatları için oturma eylemine katılan 7 aile, memleketleri Van'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başladı.

Eylemi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

"Burayı terk etmeyeceğiz"

Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur, AA muhabirine, yıllardır çocuğundan haber alamadığını belirtti.

Yağmur, 45 gün boyunca Diyarbakır'daki oturma eylemine katıldıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra eylemimizi burada sürdüreceğiz. Burayı terk etmeyeceğiz. Sürekli Kürt haklarından söz edenler çocuklarımızı ne hakla kaçırdı. Hak böyle aranmaz. Ciğerimiz yanıyor. Oğluma ve gençlere sesleniyorum, gelin ülkenize teslim olun, devletinize sığının." dedi.

"Çocuklarımız kurşunların önüne atılıyor"

2015'te 17 yaşındaki kızı Şilan Dayan'ın dağa götürüldüğünü anlatan anne Atiye Dayan ise yıllardır evladının özlemiyle yaşadığını ifade etti.

Kızını HDP ve PKK'dan istediğini dile getiren Dayan, "Diyarbakır'a gitmek için imkanlarımız yoktu. Artık buradayız. O binada oturan HDP'lilere verecek bir bedelim yok. Çocuğumu onlardan istiyorum. Sabaha kadar kızımın kıyafetlerini kokluyorum. Bütün HDP ve PKK mağdurlarına sesleniyorum, korkmayın sesinizi yükseltin. Biz de korkmuyoruz, eylemimiz çocuklarımızı alıncaya kadar devam edecek. Pervin Buldan'ın çocukları özel kreşlerde okuyor, bizim çocuklarımız dağlarda kurşunların önüne atılıyor. Kızıma sesleniyorum, bir an önce gel. Bu bebek katillerine verecek çocuklarımız yok."

"Kızım kardeş katili olmasın"

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da "Bir oğlum asker, bir kızım dağda. Kızım kardeş katili olmasın. Gel kızım, devlet güçlerimize teslim ol, onlar sizi kandırıyor. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz." dedi.

Oğlu için oturma eylemine katılan Eyyüp Baran, "Ölsek de bu eylemimize devam edeceğiz. Biz kazanacağız, onlar kahrolacak. Allah onları perişan etsin. Çocuklarımızın dağa kaçırılmasından HDP sorumlu, hesap vermeli." diye konuştu.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını aktaran Fikret Koç, çocuklarına kavuşma ümidiyle daha önce Diyarbakır'daki oturma eylemine katıldıklarını, bundan sonra Van'da bu eylemi sürdürerek evlatlarına kavuşmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Çalıştığı sırada PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen oğluna kavuşmanın hayalini kuran Begihan Ağa ise "Uzun yıllar çocuğumu aradım bulamadım. Yüreğimi yaktılar, ailemin huzurunu bozdular. Onlardan çocuklarımızı getirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen olmak isteyen 22 yaşındaki oğlunun terör örgütünün elinde olduğunu belirten Heyivhan Tan da şunları dile getirdi:

"Oğlum İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldü. Daha yeni askerliğini bitirmişti. Öğretmen olacaktı. O günden bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Evladımı getirmelerini istiyorum. Bunun için buradayız. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol