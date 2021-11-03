Van'da evlat eylemindeki baba: Çocuğumun eline önce patlayıcı verdiler, sonra dağa kaçırdılar

VAN'da terör örgütü Pkk'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı oturma eylemi, 24'üncü haftada da sürdü. Türk bayrağı ve ellerindeki çocuklarının fotoğrafları ile slogan atan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü. Oğlu Abdul Alim Baran için eyleme katılan Eyüp Baran "Benim çocuğumun 9 yaşında yolunu kesip, eline patlayıcı verdiler. Daha sonra evimizin bahçesinde gündüz ortasında oğlumu kaçırdılar" dedi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 24'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları Kurtlara, Kuşlara Bırakın', 'Çocuklarımızı İstiyoruz', 'Anneler Nöbette', 'Artık Yeter Yakamızdan Düşün', 'Çocuklarımız Kimsenin Piyonu Olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı, aileler ise slogan atarak tepki gösterdi.

Oğlu Abdul Alim Baran için eyleme katılan Eyüp Baran da evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirterek "Benim çocuğumun, 9 yaşında yolunu kesip, eline patlayıcı verdiler. Şu an beş parmağı yok. Daha sonra evimizin bahçesinde gündüz ortasında oğlumu kaçırdılar. Gitmediğim yer kalmadı, oğlumu bulamadım. Çocuğum gelse de gelmese de ben bu mücadeleyi sürdüreceğim. Bütün mağdur aileler gelsin, bu eylemimize destek versin. Hiç kimse korkmasın. Onların sonu yoktur, onlar imansızdır, dinsizdir" diye konuştu.