Van'da, evdekiler için 'online müzik' yarışması VAN'ın İpekyolu Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı önlemlerini alırken, bir yandan da evde kalan vatandaşların daha iyi vakit geçirmesi için 'online müzik yarışması' düzenlemeye karar verdi.

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı önlemlerini alırken, bir yandan da evde kalan vatandaşların daha iyi vakit geçirmesi için 'online müzik yarışması' düzenlemeye karar verdi. Ödüllü 'Halk Ozanı' yarışmasına katılmak isteyenler evlerinde şarkı söyleyerek video çekecek. Çekilen videolar ise internetten jüri üyelerine gönderilecek.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatın kısıtlanmasının ardından, evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla 'Evdeki Sesler' adlı proje başlattı. Proje kapsamında yarışmaya katılacak olanlar, söyleyecekleri uzun hava türkülerini video olarak kaydedip, 13 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında belediyeye yollayarak başvuruda bulunacak. İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan jüri, değerlendirmesini tamamladıktan sonra yarışma sonuçları 30 Nisan tarihinde açıklayacak. Yarışmada birinciliği elde eden yarışmacıya, yarım altın, ikinciliği elde eden yarışmacıya çeyrek altın, üçüncülüğü elde edecek yarışmacıya ise bağlama hediye edilecek. Bu sayede sosyal mesafe kuralı korunarak, online müzik yarışması düzenlenecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, amaçlarının yörenin en önemli kültür değerlerinden biri olan 'ozan' sanatının yeni nesle ulaştırılması ve evde kalanların daha iyi vakit geçirmelerinin sağlanması olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA