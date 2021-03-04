Van'da evdeki çuvallarda 154 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 154 kilo toz esrar ele geçirildi. Ev sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırında bulunan Başkale'ye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen janadrama ekipleri, bir evde yaptığı aramada, çuvallar içerisinde saklanmış 154 kilo toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, uyuşturucunun ele geçirildiği ev sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Başkalevan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU