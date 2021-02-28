Van'da evde yangın
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Van'da evde yangın

28.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:17
Van'da evde yangın

VAN'ın Tuşba ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangın, ilçeye bağlı Şemsi bey Mahallesi'ndeki Bak Apartmanı'nın 1'inci katında, saat 02.30 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Alevleri fark eden ev sahibi ve çocukları dışarı kaçtı, daha sonra da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahele etti. 2 saat süren müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

 


Van'da evde yangın
Van'da evde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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