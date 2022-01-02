Van'da evde yangın: 1 yaralı - Haberler
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Van'da evde yangın: 1 yaralı

Van'da evde yangın: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Saray ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

VAN'ın Saray ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürüldü.

Yangın, Saray ilçesine bağlı Kurucan Mahallesi'ndeki Halim Altıngür'e ait tek katlı evde yaşandı. Öğle saatlerinde evin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Çıkan yangında alevler evi sararken, 1 kişi hafif yaralandı. Alevleri görenler durumu, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Saray Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, evdeki eşyalar küle döndü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Van'da evde yangın: 1 yaralı

Van'da evde yangın: 1 yaralı

Van'da evde yangın: 1 yaralı

Van'da evde yangın: 1 yaralı

Van'da evde yangın: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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