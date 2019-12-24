Van'da evde uyuyakalan çocuğu itfaiye ekipleri uyandırdı
Haberler » Güncel » Van'da evde uyuyakalan çocuğu itfaiye ekipleri uyandırdı - Haber

Van'da evde uyuyakalan çocuğu itfaiye ekipleri uyandırdı

Van'da ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

24.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:52
Van'da evde uyuyakalan çocuğu itfaiye ekipleri uyandırdı

'da ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan 11 yaşındaki çocuk, ekiplerini alarma geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 11 yaşındaki Veysel Sayıner'i evde bırakarak hastaneye giden ailesi, hastane dönüşü kapıda kaldı. Tüm çabalarına rağmen kapı açılmayınca evde olan çocuklarının sağlık durumundan endişe eden aile, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Edremit Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle 6. kattaki dairenin balkonundan içeri girdi. Uykudan uyandırılan çocuk, karşısında itfaiye ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocuğuna kavuşan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler