Van'da evde uyuyakalan çocuğu itfaiye ekipleri uyandırdı

24.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:52

Van'da ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 11 yaşındaki Veysel Sayıner'i evde bırakarak hastaneye giden ailesi, hastane dönüşü kapıda kaldı. Tüm çabalarına rağmen kapı açılmayınca evde olan çocuklarının sağlık durumundan endişe eden aile, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle 6. kattaki dairenin balkonundan içeri girdi. Uykudan uyandırılan çocuk, karşısında itfaiye ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocuğuna kavuşan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA