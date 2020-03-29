Van'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor Van'da kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele caddeleri en sakin günlerinden birini yaşadı.

Van'da kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele caddeleri en sakin günlerinden birini yaşadı. Hafta sonlarında büyük yoğunluğun yaşandığı Edremit Meydanı ve Van Gölü sahilleri de piknik yasağının başlaması ve vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle boş kaldı. Kaynak: AA