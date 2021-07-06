Van'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
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Van'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

Van'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray ilçesinde bir ev 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Saray ilçesinde bir ev 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Çaybağı Mahallesi'nde Eyüp Y'ye ait evde, Y.Y'nin çakmakla oynadığı sırada perdeler alev aldı.

Yangını söndüremeyen ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Özalp ve Saray İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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