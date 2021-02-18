Van'da evde 69 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
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Van'da evde 69 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

18.02.2021 08:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:59
Van'da evde 69 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, metamfetamin, esrar ve reçine esrardan oluşan 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, metamfetamin, esrar ve reçine esrardan oluşan 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşrucu satıcılarına karşı mücadelesi sürerken, Başkale ilçesinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Harektee geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 17 kilo metamfetamin, 31 kilo toz esrar,  21 kilo reçine esrar olmak üzere toplam 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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