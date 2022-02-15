Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama - Haberler
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Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

VAN'da bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B. tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Ekipler, adresini tespit ettiği N.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Afganistan, Göçmen, Güncel, Haberler

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