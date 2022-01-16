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Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde evde Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde evde Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Mithat Bey Mahallesi'nde yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık durumu kötü olan yabancı uyruklulardan biri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

?Düzensiz göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

İl genelinde 1 Ocak'tan bu yana polis ekiplerince gerçekleştirilen 21 operasyonda 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 16'sı tutuklandı. Suçta kullanılan araçların, evlerin ve otellerin sahipleri ile organizatörlere 615 bin 191 lira ceza verildi, 5 araca el konuldu.

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Evde 10 düzensiz göçmen yakalandı

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AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Van'ın İpekyolu ilçesinde evde Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

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