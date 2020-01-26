Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (2)
CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTAVan'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
26.01.2020 18:53 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:53
CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTA
Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından kız kardeşlerin cenazelerinin yakınların teslim alınıp, toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: DHA