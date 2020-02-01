Van'da ev yangını
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Van'da ev yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:53
Van'da ev yangını

merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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