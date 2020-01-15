Van'da ev yangını
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi Kışla Yolu 7. Soak'ta meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, evde maddi zarar meydana geldi. - VAN