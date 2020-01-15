Van'da ev yangını
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Van'da ev yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

15.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:24
Van'da ev yangını

merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi Kışla Yolu 7. Soak'ta meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, evde maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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