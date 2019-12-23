Van'da ev yangını
Haberler » 3. Sayfa » Van'da ev yangını - Haberler

Van'da ev yangını

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:42
Van'da ev yangını

merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, 2 araç 8 personelle olay yerine intikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler