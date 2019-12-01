Van'da ev yangını
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Van'da ev yangını

Van merkez Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:32
Van'da ev yangını

merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Süphan Mahallesi Süphan Aile Destek Merkezi yanında bulunan bir evde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. 1 araç, 5 personelle yangına müdahele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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