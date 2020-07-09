Van'da etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı
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Van'da etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Van'da etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı
09.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:03

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Haziran'da Van Çatak'ta Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı 'Sarya' kod adlı Meyri Kaplan ve 'Vejin' kod adlı Besna Tuman olduğu belirlenmiştir" denildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen, 2 işcinin hayatını kaybettiği, 8 8 işçinin de yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında oldukları, daha önce açıklanmıştı.


Kaynak: DHA

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