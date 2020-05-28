Van'da etkisiz hale getirilen PKK'lının bağlantıda olduğu kişiye gözaltı VAN İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride bulunan terörist ile bağlantılı 1 kişi, gözaltına alındı.

VAN İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride bulunan terörist ile bağlantılı 1 kişi, gözaltına alındı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'Bervarsevdin-Norduz' grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren 'Reşit' kod adlı Mustafa Ertaş, dün Van il Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü ve hava kuvvetleri unsurlarınca desteklenen operasyonda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan bölücü terör örgütü mensubu Ertaş'ın 2016 yılında Van Merkez Beşyol bölgesinde Ak Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yönelik yapılan bir eylemde ise roketatar kullandığı tespitt edildi.

Öte yandan olayla ilgili yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörist ile bağlantılı PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yaptığı değerlendirilen 1 kişiyi Gürpınar ilçesinde gözaltına alındı.

Kaynak: DHA