Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi
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Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Başkale ilçesinde 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildiİç güvenlik operasyonları kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü Van'ın Gürpınar...

Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi
02.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:35

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Başkale ilçesinde 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan sözde Van eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren "Welat Malazgirt" kod adlı Fırat Göre, "Azat" kod adlı Tahsin Genez ve "Kendal" kod adlı İlyas Duran olduğu tespit edildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin 2017 yılı Ağustos ayında Van'da Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığına yapılan saldırının, 12 Haziran 2017 tarihinde Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesinin, 3 Temmuz 2017 tarihinde Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkiinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının, 9 Kasım 2016 tarihinde Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu 3 güvenlik korucusunun ve 1 sivilin şehit edilmesinin, 2016 yılında Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde yol kesmeyi müteakip 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanmasının, 2016 yılında Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden olduğu belirlendi. Teröristlerle birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 6 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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