Van'da etkisiz hale getirilen 3 terörist, birçok eylemin faili çıktı
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Van'da etkisiz hale getirilen 3 terörist, birçok eylemin faili çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin faili olduğunu ve gri listede arandıklarını açıkladı.

Van'da etkisiz hale getirilen 3 terörist, birçok eylemin faili çıktı
02.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:27

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin faili olduğunu ve gri listede arandıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Haziran Pazartesi günü, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Teröristlerin, Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan, sözde Van Eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren; 'Welat Malazgirt' kod adlı Fırat Göre, 'Azat' kod adlı Tahsin Genez ve 'Kendal' kod adlı İlyas Duran olduğu belirtildi.

BİR ÇOK KANLI EYLEMİN FAAİLLERİAçıklamada ölü ele geçirilen teröristlerin birçok kanlı eylemin failleri olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin; 2017 yılı Ağustos ayında Van Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na yapılan saldırının, 12.06.2017 tarihinde Van/Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesinin, 03.07.2017 tarihinde Van Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkiinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının, 09.11.2016 tarihinde Van Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu, 3 güvenlik korucusunun ve 1 sivilin şehit edilmesinin, 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde, yol kesmeyi müteakip 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanmasının, 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde, bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik  korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden olduğu belirlendi. Teröristlerle birlikte; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 6 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

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