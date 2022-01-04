Etkili olan kar, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kar yağışı kırsal mahallelerdeki vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

İlçenin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yaşayan besiciler, karla kaplı arazilerde daha önce biçip istifledikleri otları, at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyarak hayvanlarını besledikleri alana getiriyor.

Kar yağışı sonrası güneşli havayı fırsat bilen çocuklar ise kayak pistine dönüştürdükleri yüksek tepelerden kızaklarıyla kayarak keyifli anlar yaşıyor.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf tutkunu Mücahid Yücel, kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimlerinin eşsiz görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Kış aylarında beyaz örtüyle birlikte fotoğraf tutkunlarının bölgeye geldiğini söyleyen Yücel, "Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada yaşamın zorluklarına şahit oluyoruz." dedi.