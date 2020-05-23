Van'da et kutularında 25 milyon lira değerinde 355 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da et kutularında 25 milyon lira değerinde 355 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Zeus ile birlikte bir et entegre ve paketleme tesisine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van'da et kutularında 25 milyon lira değerinde 355 kilo eroin ele geçirildi
23.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:42

Van'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Zeus ile birlikte bir et entegre ve paketleme tesisine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir Et Entegre Parçalama ve Paketleme Tesisinde arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada; tesisteki et kolileri içerisine zulalanmış 687 paket halinde toplam 355 kilo 680 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele Geçirilen Uyuşturucunun Yaklaşık Piyasa Değeri 25 milyon TL. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak tesis sahibi V.Ö. ve F.K. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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