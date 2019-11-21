Van'da eski hükümlüler iş sahibi oluyor

21.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:25

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik açılan çeşitli mesleki kurslara katılanlar meslek sahibi oluyor.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek programı kapsamında 2019 yılında 35 yükümlü proje başvurusunda bulundu. Başvuran 35 projeden 7'si direkt kabul edilirken, 13 proje ise şartlı olarak kabul edildi.



Açıklamalarda bulunan Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, yükümlülere yönelik çeşitli mesleki kursların açıldığını ve böylece meslek sahibi olmaları sağlandığını belirtti. Denetimli Serbestlik Müdürü Çanak, "Bu kapsamda 2019 yılında açılan girişimcilik ve mesleki kurslara katılıp belge almaya hak kazanan yükümlülere İŞKUR tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek programında 2018 yılında 4 yükümlünün projesi kabul olmuş, 2019 yılında ise 35 yükümlü proje sunmuş, bunlardan 7 tanesi direk kabul edilmiş, 13 yükümlünün projesi ise şartlı olarak kabul edilmiştir" dedi.



"2019 yılının ikinci başvuruları başladı"



2019 yılının ikinci başvuru süresinin başladığını ve başvuru süresinin 18 Aralık tarihinde son bulacağını hatırlatan Çanak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2019 yılında yükümlülere yönelik mesleki kurslarımız tüm hızı ile devam etmekte olup, bu dönemde de yükümlülerin projelerini hazırlamalarına yardımcı olmak ve daha çok projeyi İŞKUR'a standartlara uygun olarak sunmak ve yükümlülerin iş sahibi olmasını amaçlıyoruz. Projelerin İŞKUR'a tesliminin son günü 18 Aralık 2019'dur. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgi İŞKUR'un internet sitesinde duyurular bölümünde bulunmaktadır." - VAN

Kaynak: İHA