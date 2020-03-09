Van'da eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı Van'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı.

Van'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde yaşayan M.A, kendisine şiddet uyguladığı, darp ettiği, bıçakla üzerine yürüdüğü iddiasıyla eşi M.A.'dan şikayetçi oldu. Sağlık kontrolünde elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edilen kadın, şikayetçi olduğu kocası hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istedi.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - VAN

Kaynak: İHA