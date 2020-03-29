Van'da eroin operasyonu: 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi
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Edremit, Van, Yerel

Van'da eroin operasyonu: 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi

Van'da eroin operasyonu: 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.

29.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:40
Van'da eroin operasyonu: 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi

Van'da eroin operasyonu: 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plaka sayılı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön göğüs iç kısmına zulalanmış vaziyette 12 paket halinde toplam 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü İ.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van'da eroin operasyonu: 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Van'da eroin operasyonu: 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi

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