Van'da Eroin Operasyonu, 3 Gözaltı

Van'da yapılan bir operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon neticesinde ele geçirilen ve toplamda 31 kilogram 860 gram olduğu belirtilen eroinle ilgili olarak 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda, narkotik köpeği Lisa'nın da hazır bulunduğu ve arama çalışmalarıa katıldığı belirtildi.

Emniyet yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen 109 operasyonda Van ili genelinde toplam 4 ton 21 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirildi.