Van'da Erek Dağı Caddesi yenilenecek

Van Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Erek Dağı Caddesi'ni yenileyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Erek Dağı Caddesi'ni yenileyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları bu yıl da devam edecek.

Bu kapsamda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca projesi hazırlanan 1,6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi, prestij cadde kapsamına alındı.

Van AVM Kavşağı'ndan başlayıp Karşıyaka Beşyol Kavşağı'na kadar uzanan yaklaşık 1,6 kilometrelik cadde yenileme çalışmalarıyla modern bir görüntüye kavuşacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hayata geçirilecek ve ihale aşaması tamamlanan proje Van AVM Kavşağı ile Karşıyaka Beşyol Kavşağı arasındaki yaklaşık 1.6 kilometrelik alanda uygulanacak.

Asfalt, yaya yolu, bisiklet yolu, orta refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar ve engelli yürüme bandının yapılacağı caddede elektrik hatları da yer altına alınacak.

Proje kapsamında cadde boyunca yol kenarına kestane ve akçaağaç, orta refüje ise mazı ağaçları dikilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / YUNUS TUĞRUL