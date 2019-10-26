Van'da "Entelektüel ve Kültürel Söyleşi" programı

26.10.2019 12:38

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğretim üyesi, yazar ve tiyatrocu Fethi Demir, "Entelektüel ve Kültürel Söyleşi" programı gerçekleştirdi.

Kumbara Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda bir araya gelen davetliler, Demir'in her ay düzenlediği söyleşisinin sezon açılışına konuk oldu.

Konuklara keyifli anlar yaşatan Demir, programda "Türkiye'de ve Dünya'da Yeraltı Edebiyatı" başlıklı bir konferansta verdi. Davetliler programa yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasında Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin üniversite ve kent buluşması anlayışına da vurgu yapan Demir, YYÜ'nün BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projesi kapsamında Almanya'ya dair gözlemlerini ve çalışmalarını aktardı.

Kaynak: AA