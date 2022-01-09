Van'da engelli öğrenciyi Açıköğretim sınavına Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü

VAN (AA) - Van'da bedensel engelli öğrenci Gülsüm Kerkesar, Açıköğretim Fakültesi sınavına Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından götürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen güz dönemi final oturumları, hafta sonu gerçekleştirildi.

Sınav için hafta sonu mesai yapan belediye ekipleri, "engelli transfer aracı" ile kentteki engelli öğrencileri sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmeteler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne araç başvurusu yapan bedensel engelli Gülsüm Kelkesar, İpekyolu ilçesindeki evinden alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki sınav salonuna götürüldü.

Sınavı tamamladıktan sonra tekrar evine bırakılan Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kerkesar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Okulu bitirme hayali kurduğunu belirten Kerkesar, "Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini internette gördüm. Sınav için belediyeye ulaşıp talepte bulundum. Sağ olsunlar talebime hemen karşılık verdiler. Sınav yerime zamanında ulaştım ve sıkıntı yaşamadan evime öndüm. Bizlerin engellerini ortadan kaldıran herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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