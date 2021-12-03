Van'da engelli haklarına dikkati çekmek için pandomim gösterisi yapıldı

VAN (AA) - Van'da 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli haklarına dikkati çekmek amacıyla trafiğe kapatılan yolda pandomin gösterisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Gençlik Merkezi "Engel Olma-Sevgiyi Paylaş - Yabancılaşma" sloganlarıyla etkinlik düzenledi.

Gönüllü gençler, trafik polislerinin trafiğe kapattığı Mustafa Çohaz Kavşağında 3 dakika boyunca engellilerin haklarına dikkati çekmek için pandomim gösterisi sundu.

Çevredeki vatandaşlar gençlerin gösterisine alkışlarla destek vererek o anları cep telefonları ile kaydetti.

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle toplumun dikkatini engellilerin üzerine çekmek istediklerini söyledi.

Pandomim gösterisi ile amaçlarının toplumla engelliler arasındaki iletişim problemini toplumun gündemine getirmek olduğunu belirten Erçek, şunları kaydetti:

"Çünkü en büyük engelin iletişimsizlik olduğunu biz biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin bizden en büyük beklentisi toplumun kendilerine kucak açmaları, onlara engel olmamaları, onlara sahip çıkmaları ve sosyal hayatta varlıklarını devam ettirebilme noktasında onlara destek olmalarını istiyorlar. Biz de gönüllü gençlerimizle birlikte toplumun duyarlılığını arttırabileceğimiz bir pandomim gösterisi gerçekleştirmiş olduk. Özellikle toplumdaki engelli kardeşlerimizin haklarını gündeme getirmek, onlarla birlikte sosyal hayatta varlığını devam ettirebilecek imkanlar oluşturmak için bizim de böyle bir katkımız olsun istedik."

Öte yandan Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince "Konuşan Eller" kafesi de açıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, kafenin açılışını katıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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