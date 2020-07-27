Van'da engelli gence tekerlekli sandalye yardımı Van Büyükşehir Belediyesi, engelli 25 yaşındaki Onur Bozdemir'e tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli 25 yaşındaki Onur Bozdemir'e tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Bozdemir'in tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'ndeki evine giderek kendisine tekerlekli sandalye hediye etti.

Baba Adnan Bozdemir, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi yapılan tekerlekli sandalye yardımıyla büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür eden Bozdemir, "Oğlumun il dışında tedavisi sürüyordu. Kısa bir süre önce Van'a geldik. Tekerlekli sandalyemiz olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Talebimiz olumlu karşılandı. Bayram öncesinde sandalyemiz elimize ulaştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA