Van'da Engelli Bantları Yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi kentin işlek caddelerindeki engelli yürüme bantlarını yeniledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, caddelerdeki plastik engelli yürüme bantlarının yerine karo taşlarından üretilen bantların döşendiği kaydedildi.



Cumhuriyet Caddesinde bir önceki dönemde döşenen ancak tepkilere neden olan plastik engelli bantları kaldırıldı.



Yaya yoğunluğu olan diğer caddelerde de benzer çalışmaların devam edeceği bildirildi.



Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, çalışmanın Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla gerçekleştiğini söyledi.



Engelli vatandaşların trafikte rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Bartın, "Bu bağlamda daha önce plastik bantlar vatandaşa zorluk yaşatıyordu. Yaptığımız çalışma ile plastik engelli bantları kaldırdık. Yerine karo taşlarından üretilmiş engelli bantlarını yerleştiriyoruz." diye konuştu.